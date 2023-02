Economia Circolare | i Pallet Riciclati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) - Milano, 8 feb 2023 - L'è un concetto sempre più rievocato nei contesti di gestione di impresa, specialmente per quanto riguarda i prodotti per l'imballaggio come i. Oltre a perseguire una mission improntata alla sostenibilità, il processo che porta al costante riutilizzo dei bancali, sia di legno che in materiale plastico riciclato, si è ormai consolidato abbastanza da raggiungere la piena sostenibilità economica. Il ciclo delin Legno Il legno è un materiale con grandi benefici in termini industriali. Se infatti un tempo la filosofia dell'usa e getta li destinava alla discarica dopo pochi utilizzi, le nuove tecniche di rinnovamento e la sensibilità ambientalista hanno permesso l'introduzione di un nuovo approccio caratterizzato da un riciclo ...