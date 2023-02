È un peccato che la stagione del Napoli rischi di essere messa in discussione da tifosi come Santoriello (Il Giornale)

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sul, Riccardo Signori scrive del caso, titolare dell’inchiesta penale sulla Juventus che qualche anno fa in un convegno ha dichiarato che «odia la Juventus» e che tifa. Secondo Signori le sue dichiarazioni,quelle degli altri componenti del Collegio di Garanzia del Coni,ano di mettere inlo straordinario campionato del. In realtà ci sembra che il nesso logico sia un po’ azzardato, visto il predominio schiacciante delin campionato. Ad ogni modo, Signori scrive: “La storia ci ha abituati, purtroppo, agli odiatori seriali. Un po’ meno ad un magistrato “odiatore”, seppur per tifo. Ed è unche questa belladel...