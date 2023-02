E se vi dicessimo che è possibile aciugare i capelli bagnati e metterli in piega fra le lamelle di una piastra | in pochi passaggi?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Imolto umidi e perfino appena tamponati possono asciugarsi direttamente fra le lamine di unasenza ridursi a una nuvola di vapore sfrigolante. Fantascienza? Piuttosto innovazione, in casa ghd: da poche ore è arrivata sul mercato Duet Style, la prima styler due in uno che porta idaa unacompleta in un unico gesto grazie a un brevetto a flusso d’aria e calore. Così si risparmia ilo del phon e il liscio nasce, per forza, impeccabile., trattamenti e tools high-tech per chiome splendide guarda le foto ...