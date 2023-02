È nata al Gemelli una bimba operata in utero per spina bifida | intervento riuscito

infatti alla 36.4esima settimana e ora sta bene, anche se il suo percorso non può dirsi ... neonatologi, anestesisti e neurochirurghi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino...La 'riparazione prenatale' corregge il difetto anatomico ma previene o limita anche danni al sistema nervoso che possono poi provocare deficit ...

Nata al Gemelli bimba operata in utero per spina bifida e sta bene ... Policlinico Gemelli

Malformazioni: Policlinico Gemelli, nata bimba operata in utero per ... Servizio Informazione Religiosa

Spina bifida, nata in buone condizioni bimba operata in utero al Gemelli di Roma Il Fatto Quotidiano

Gemelli: ho avuto un cesareo salvavita, con un taglio di 19 cm Nostro Figlio

Marco Morandi: età, moglie, figli e biografia del figlio di Gianni Tag24

Marta (nome di fantasia) a 25 settimane è stata sottoposta ad un delicato intervento a cielo aperto per correggere il suo difetto, grazie ad una equipe multidisciplinare. È il secondo caso dal 2020 ...Si tratta del secondo caso di questo tipo al Gemelli. La piccola è stata operata in utero per correggere la spina bifida ...