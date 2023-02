È nata al “Gemelli” la bimba che è stata operata in utero perché affetta da spina bifida

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Èa 36.4 settimane e sta bene Marta, nome di fantasia, laina sole 25 settimane di gestazioneda. Il complesso intervento chirurgico è stato eseguito con successo dalla équipe multidisciplinare composta da ginecologi ostetrici, neonatologi, anestesisti e neurochirurghi della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS. La diagnosi ecografica, si legge in una nota, èeseguita al quinto mese di gravidanza e confermata mediante risonanza magnetica (RM) fetale: mielomeningocele lombosacrale di circa 2 centimetri con ventricolomegalia cerebrale e dislocamento verso il basso del cervelletto. Il mielomeningocele è uno dei difetti più comuni del ...

