(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il direttore artistico prende posizione sul caso: "Ha sbagliato e lo sa. Evidentemente quella rabbia l'ha scatenata sui fiori ma non per mancare di rispetto alla città"

Gostoli (FdA): "Mai litigi sul nome di Daniele" "Anconadi essere governata da un anconetano"... LA COALIZIONE "Mi èleggere sui giornali di presunti litigi all'interno della nostra ...lukic Sull'addio di Lukic, il presidente Cairo dice subito: "Mi è, non avrei voluto ... Durante l'appuntamento Lukic mi: 'Posso dire una cosa' Siccome in quattro anni non aveva mai ...

"È dispiaciuto e chiede scusa". La telefonata di Blanco ad Amadeus ilGiornale.it

Caso Blanco, Amadeus: "Mi ha chiamato, era dispiaciuto e si scusa. Sa di aver sbagliato" SanremoNews.it

Stifano chiede scusa ma non si dimette… grave è il silenzio del ... G News

Concessioni, Degaperi: “Il Trentino assuma la gestione diretta dell ... il Dolomiti

Schiavitù, la Chiesa d'Inghilterra chiede scusa | Rivista Africa Rivista Africa

Alberto Biancheri commenta il gesto del cantante: «I fiori per noi sono importanti, è una mancanza di rispetto verso chi li coltiva» ...Il direttore artistico prende posizione sul caso Blanco: "Ha sbagliato e lo sa. Evidentemente quella rabbia l'ha scatenata sui fiori ma non per mancare di rispetto alla città" ...