Dutch Mantel Zeb Colter | “Jerry Lawler sta migliorando | ho sentito il figlio”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato comeabbia avuto un ictus mentre si trovava a Fort Myers, in Florida, dove si trova tutt’ora ricoverato all’ospedale locale., aka Zeb, tramite Twitter sta continuando a darci delle novità sulle condizioni di salute di “The King“, che piano piano starebbero. L’ex wrestler e manager di Jack Swagger e Cesaro in WWE, haildel WWE Hall of Famer Kevin, che l’avrebbe rassicurato sulle condizioni del padre. Just talked to Kevin…he said that he talked to the Dr. who said thatis improving. He suffered some paralysis on his left side that he is now regaining use of. The Dr. said thatshould recover ...