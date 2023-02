Dumfries | quale ruolo all’Inter da qui a giugno? Occhio alle gerarchie

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La gestione di Denzeldopo il ritorno in campo dal Mondiale ha generato sicuramente qualche domanda. Sono calate infatti le presenze dell’olandese nell’Inter di Simone Inzaghi, come ha mostrato anche il derby. Resta da capire la sua gestione da qui a fine stagione GESTIONE CAMBIATA – Da titolare inamovibile a riserva. Questo il cambio di status di Denzel, che nell’ultimo mese ha visto diminuire il suo minutaggio nell’Inter di Simone Inzaghi. L’ultimo esempio il derby, dove Matteo Darmian è sceso in campo da titolare ed è rimasto sul terreno di gioco per tutti e novanta i minuti (più recupero) di gara. Neanche uno scampolo di partita per l’esterno olandese. Che, vista la risoluzione della questione Milan Skriniar, rischia ora di scivolare in fondo. Perdendo di fatto il posto in favore ...