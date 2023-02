Drusilla Foer torna a Sanremo | il monologo ' per la libertà' insieme a Pegah Moshir Pour | chi è l' attivista iraniana

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 'In Iran non avrei potuto parlare vestita così'. Inizia con queste parole ildidi 31 anni, cresciuta in Basilicata.a lei arriva sul palco ...

Insieme a lei arriva sul palco, che l'anno scorso era stata co - conduttrice del Festival. Il loro monologo 'per la libertà' dà voce agli oppressi dal regime in Iran . Blanco, Licia ...Irromperà sul palco dell'Ariston con Pegah, una ragazza italo - iraniana. Leggeranno una lettera sui diritti negati nel fantomatico Paese ...

Per spiegare ai suoi coetanei il dramma dell’Iran, si fa accompagnare sul palco da Drusilla Foer: insieme intonano le parole di una canzone diventata l’inno della rivoluzione, Baraye, scritta da ...L'attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour, con Drusilla Foer, ha parlato di come si vive in Iran e della rivoluzione iraniana. Ecco cosa hanno detto.