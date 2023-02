Dramma per Michela Morellato | il suo cane non ha più un occhio | cosa gli è successo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Social. L’influencerappare su Instagram insieme al suoal quale però manca ungli èha raccontato la lorotica disavventura. Tank Brutus, il suo cagnolino di 8 anni ora non ha più un. L’influencer ha assistito ad una scena choc dopo la quale è corsa dal veterinario, sui social con ilsenza un: il motivo La ragazza ha spiegato ai suoi followers su Instagram di aver portato il suoal toelettatore, il quale l’ha chiamata dopo pochi minuti. “L’ho portato da un toelettatore da cui ero già andata, lui mi ha chiamata dopo soli 20 minuti per dirmi di ...

...Addio al re di William Maga Nel 1988 Nick Nolte era il protagonista di un'opera sospesa tra... John Milius, definitocomodità 'reazionario', riprende in Addio al Re il cuore di tenebra del ...Il 6 luglio del 1946, però, tutto questo si infrange nella cruda e terribile realtà del... "troppo tempo, c'è stato silenzio sulla tragedia delle fobie e sull'esodo dei Giuliano Dalmata, e ...

La droga è un dramma per gli adolescenti il Resto del Carlino

Juventus, dramma per un calciatore: incidente dentro casa | Coinvolta anche la sua famiglia Tennis Press

Dramma per i fan Lamborghini: presa una scelta scioccante Derapate

"Giovani memorie fiumane", un libro per ricordare il dramma delle ... Barbadillo

Terremoto Siria e Turchia: la RAI sostiene la campagna di raccolta ... UNICEF Italia

CEGGIA - Il violento litigio tra padre e figlio finisce con i due all'ospedale per ferite provocate da coltelli da cucina. Un dramma che poteva finire in tragedia quello che si è ...(ASI) Una mostra fotografica ed una conferenza per ricordare il dramma delle Foibe e l’esodo della popolazione giuliano-dalmata. Questo il programma organizzato dall’Istituto comprensivo Città dei ...