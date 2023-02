(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La guerra dichiarata prima dal governoe poi da quelloal, la misura del M5S che ha fatto da volano all’economia, ha provocato innumerevoli interventi normativi chefinito per imbrigliare il meccanismo della cessione dei crediti. 110% e ora nei condomini scoppiano i contenziosi Le stime dell’Ance, l’associazione dei costruttori, sono a dir poco allarmanti. Si parla di una massa di crediti incagliati pari a 15 miliardi di euro, 25mila imprese a rischio, 130 mila disoccupati in più nel settore delle costruzioni, senza contare le aziende della filiera, e problemi per circa 90mila cantieri che si stanno fermando con la conseguenza di contenziosi tra condomini e ditte, tra progettisti e condomini, tra ditte e banche. “Siamo di fronte a una bomba a orologeria per famiglie e imprese”, ha ...

... sia per il successo di immagine che sta avendo Giorgiasia per il grande deficit di ...Fedriga hanno fatto pressione sul proprio partito - la Lega - affinché entrasse nel governoe in ...Come Abbonati per leggere anche Leggi anche "Coatto antico", la canzone del 1998 dedicata a GiorgiaDall'astensione dei 5 Stelle alla fiducia al Senato fino alle dimissioni di: tutti i ...

Draghi e Meloni hanno massacrato il Superbonus LA NOTIZIA

Ecco la continuità in politica economica fra Draghi e Meloni Start Magazine

Così in 100 giorni il governo Meloni ha messo a tacere le 'vedove' di ... ilGiornale.it

Il governo blandisce certi target con politiche ad hoc. E Meloni fa un po’ Draghi, un po’ Briatore Il Fatto Quotidiano

Meloni accusava Draghi di svendere l'ex Alitalia ai tedeschi: ora ... Fanpage.it

La guerra dichiarata prima dal governo Draghi e poi da quello Meloni al Superbonus, la misura del M5S che ha fatto da volano all’economia, ha provocato innumerevoli interventi normativi che hanno ...Come detto dallo stesso Amadeus la partecipazione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Festival di Sanremo non ha precedenti, è un ...