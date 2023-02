DR 4 0 - Benzina o Gpl | la Suv al microscopio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ho bisogno di spazio, ma non voglio un'auto troppo grande. Deve essere un po' alta, così da vedere bene la strada, avere un bagagliaio adatto per le gite fuoriporta e non deve farmi spendere troppo per i rifornimenti. Ma soprattutto, non deve costare molto. Molti italiani potrebbero riconoscersi in questo identikit di cliente che, al giorno d'oggi, non ha vita facile nella scelta di un'auto nuova. Non per le dimensioni o per i consumi, ma per i prezzi. Ci sono dei marchi, però, che fanno del costo ridotto il loro punto di forza, come la DR, che nella sua gamma offre modelli un po' per tutti i gusti, con dimensioni che spaziano dai 417 centimetri della DR 3.0 ai 460 centimetri dell'ammiraglia di casa, la DR 6.0. Per chi vuole una giusta via di mezzo (4 metri e 32) c'è uno dei modelli più venduti dal marchio molisano, la DR 4.0. Una Suv che offre parecchio spazio a bordo e, pur non ...