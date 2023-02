Downing Street | oggi Zelensky è atteso in Gran Bretagna

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Volodymyrarrivanel Regno Unito per la sua prima visita dall'inizio dell'invasione della Russia per incontrare il primo ministro Rishi Sunak e le truppe ucraine addestrate dalle forze ...

Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso nel Regno Unito mercoledì. Lo rende noto. Volodymyr Zelensky arriva oggi nel Regno Unito per la sua prima visita dall'inizio dell'invasione della Russia per incontrare il primo ministro Rishi Sunak e le truppe ucraine ...Il presidente ucraino parlerà al Parlamento, ha dichiaratoin un comunicato. Londra annuncerà un maggiore supporto e addestramento per i piloti di caccia. .

Il presidente ucraino incontrerà a Downing Street il primo ministro Rishi Sunak, prima di parlare al Parlamento.Il prersidente ucraina incontrerà il primo ministro Rishi Sunak e le truppe ucraine addestrate nel Paese. E ha ringraziato il presidente statuintense ...