Dove spuntano i bunker anti-atomici | a un passo dall' Apocalisse?

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L'escalation improvvisa e incontrollata della guerra in Ucraina è un'eventualità presa seriamente in considerazione anche e soprattutto in Russia, al di là della propaganda, ben si sa quanto sarebbe improba l'impresa dirsi difendere'attacco di mezzo mondo. E non è solo una questione di armi più o meno nucleari, più o meno efficienti, ma anche, nel caso, di mettere in salvo, per quanto possibile, la popolazione civile. Per tale motivo nei mesi scorsi il Cremlino ha dato il via a un'altra impresa disperata, una campagna di controlli e interventi sistematici di migliaia di rifugi disseminati in tutto il Paese per la gran parte rimasti in disusoa guerra fredda, quindi decrepiti o addirittura collassati. Alcuni sono stati perfino venduti ai privati e le autorità stanno studiando il modo di requisirli con ...