Dove prendere il tè a Roma? Ecco 4 posti tra cui scegliere

Leggi su funweek

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Come passare i pomeriggi d’autunno con i propri amici e compagni a? Che ne direste di sorseggiare un buon tè o una cioccolata calda, magari accompagnata da biscotti e pasticcini?una selezione dei migliori, intimi e accoglienti,gustare un tè all’inglese a. Arthè è una sala da tè esattamente come te la immagineresti, dal gusto un po’ fiabesco all’Alice nel paese delle meraviglie. Da fuori è poco visibile, per entrare si deve suonare a un campanello come per entrare in un’ abitazione. Il locale situato all’EUR presenta più di quaranta tipi di tè dissu un vassoio: verdi, gialli, rossi e neri. Si possono inoltre gustare tisane e, d’inverno, ottime cioccolate calde. Il clima familiare si percepisce dai dolci fatti in casa, dall’unica stanza con cinque tavoli ...