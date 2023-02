(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Il Micoren era un farmaco e lo prendevo praticamente tutte le domeniche. Ti aumentava la capacità polmonare. Qualche anno dopo è risultato proibitissimo ed è risultato”. A parlare è Massimo, 56enne ex calciatore tra le altre di Torino, Empoli, Bari e Palermo (ha vestito anche l’azzurro con l’Under 21 e la Nazionale Olimpica del 1988) che è stato intervistato dalla trasmissione televisive ‘Le Iene’ (le sue dichiarazioni andranno in onda nella puntata in programma oggi, martedì 7 febbraio). “Sembravano delle Zigulì e io ne ho prese tante – ha aggiunto l’ex difensore -. È per questo che sono molto preoccupato, in funzione del fatto che ci possa essere una correlazione con queste medicine e tutte le cose che sono successe agli ex calciatori più avanti negli anni. Con Gianluca Vialli ho partecipato al Mondiale militare, quando vedi ...

Delcolpo di scena approfitta la Roma che deve sostituire Caniggia squalificato per: Sensi sborsa 18 miliardi di lire per avere l'argentino al centro dell'attacco di Mazzone e al ...Praticamente il disastro piùche abbia coinvolto una società quotata in borsa in Italia . ... ma vabbè) vuole fare di nuovo come fece nel 2005 per l'inchiestae nel 2006 per quella su ...

Doping, clamoroso Brambati: “Ci davano due farmaci per marcare Maradona” Spazio Napoli

Nuova Zelanda: Clamoroso caso di doping! Scopri tutto qui! – Equos Equos

Doping, clamoroso Brambati: "Flebo e Micoren come caramelle. La Federazione mi minacciò..." La Lazio Siamo Noi

La clamorosa richiesta dei Pumas a Dani Alves dopo le accuse di stupro Corriere dello Sport

Doping e morti sospette nel Calcio, per Manzuoli: "Leggende ... IlCuoioInDiretta

Il club messicano, che ha rescisso il contratto con il laterale brasiliano dopo il suo arresto, passa al contrattacco ...L'ex medico sportivo della Fiorentina: "Confermo l'uso frequente del Micoren negli anni Settanta, ma da tempo è stato inserito nella lista delle sostanze vietate" ...