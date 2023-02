Donna colpita alla testa con una bottiglia | chiuso per 45 giorni un bar a Mozzo

E' stata la stessa, 41 anni, residente in città, a chiamare la polizia per denunciare l'... fino all'ultimo episodio, durante il quale l'hae afferrata per il collo per impedirle di ...Secondo l'avvocato della, il piccolo aveva già addirittura provato a soffocare un'educatrice '... Inoltre, due giorni prima che la maestra venisse, c'è scritto in un documento di richiesta ...

Ancora grave la donna colpita alla testa da una persiana Elbapress

Portoferraio donna colpita da persiana:in gravi condizioni Tag24

Cade persiana, grazie anziana colpita alla testa all'Elba Agenzia ANSA

Donna colpita alla testa con una bottiglia: chiuso per 45 giorni un ... L'Eco di Bergamo

Bacoli, botte nella notte: donna colpita al volto dal compagno. Sequestrata una carabina ilmattino.it

Sos nella notte. Per la lite tra un uomo e una donna, rispettivamente di 54 e 42 anni. Lui l’ha più volte colpita al volto, lei è stordita. Nel loro appartamento viene ...BACOLI – « La sta ammazzando di botte, fate presto ». È questa la richiesta di aiuto arrivata nel corso della notte alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Pozzuoli. La telefonata a ...