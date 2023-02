Domenico Tedesco è il nuovo commissario tecnico del Belgio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è ilallenatore del. Lo ha ufficializzato la stessa federazione sul proprio sito ufficiale.sostituisce lo spagnolo Roberto Martinez. Di seguito il comunicato: “La Royal Belgian Football Association (KBVB) è orgogliosa di annunciare cheè stato nominatoallenatore della nazionale”., 37 anni, ha allenato lo Schalke 04, lo Spartak Moscow e il Leipzig. “È conosciuto come un allenatore moderno con esperienza internazionale ai massimi livelli, a cui piace giocare a calcio offensivo con molta pressione davanti. La sua missione è qualificare i Red Devils per il Campionato europeo 2024 in Germania. La prima partita di qualificazione si giocherà il 24 marzo a Stoccolma contro ...

