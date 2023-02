Domani è Dentro o Fuori | Scopriamo Chi Riuscirà a Superare la Sfida

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) TORINO – Il destino delladi venerdì sera contro il Milan è legato a quello di Ivan Ilic. Il centrocampista serbo è stato costretto a saltare la gara contro l’Udinese a causa di una botta alla caviglia, ma l’allenamento decisivo disarà la chiave per capire se Juric potrà schierarlo almeno per uno spezzone di partita a San Siro. Come una stella cadente, l’arrivo di Ilic ha illuminato il Toro, e la speranza di recuperarlo per lacontro i rossoneri è l’unica luce in fondo al tunnel, con Ricci infortunato. L’allenamento di ieri ha offerto segnali moderatamente positivi, con Ilic che ha sostenuto parte della seduta con il resto della squadra. Una volta che la conferenza stampa di presentazione di Milan-Toro sarà terminata, sapremo se il centrocampista serbo sarà tra i convocati. Se così fosse, il Toro potrebbe sfruttare ...