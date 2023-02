Doctor Strange 2 | Matt Shakman commenta l' evoluzione di Scarlet Witch nel film

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)hato l'diinnel Multiverso della follia consapevole di quanto il percorso del personaggio abbia diviso i fan. Innel Multivero della follia, l'diha diviso i fan. Il registaha quindi deciso dire quanto portato sul grande schermo e il percorso scelto per il personaggio dai Marvel Studios. Nel corso delle varie pellicole, i fan hanno assistito al "percorso di redenzione" di Wanda Maximoff. Ma con la morte di Visione in Avengers: Infinity War, tutto è crollato e Wanda ha costruito una sua realtà ...

Innel Multivero della follia , l'evoluzione di Scarlet Witch ha diviso i fan. Il regista Matt Shakman ha quindi deciso di commentare quanto portato sul grande schermo e il percorso scelto ...Per quanto riguarda i film in arrivo prima di Avengers: Secret Wars , si dice che3 sia tra questi anche se non è mai stato ufficialmente annunciato. L'indiscrezione fa notare che ...

Doctor Strange 2, Matt Shakman commenta l'evoluzione di Scarlet ... Movieplayer

WandaVision, il regista su Doctor Strange 2: 'Ho discusso parecchio con Sam Raimi' Everyeye Serie TV

Fantastici Quattro: il regista rivela la data dell'inizio delle riprese Cinefilos.it

Doctor Strange 2: concept art svela le scene eliminate in versione vietata ai minori NerdPool

Doctor Strange, la scena più difficile da girare secondo il regista ComingSoon.it

Matt Shakman ha commentato l'evoluzione di Scarlet Witch in Doctor Strange nel Multiverso della follia consapevole di quanto il percorso del personaggio abbia diviso i fan.Il filone dark del Marvel Cinematic Universe non è destinato a esaurirsi, come ci suggeriscono i prossimi film in programma.