“Diteci che non è vero” Malore fulminante in casa | Mirco non ha avuto scampo | 44 anni | lascia un figlio

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La sua scomparsa hato sgomenta un’intera comunità. In molti lo ricordano come una persona dolce e solare. Si è sentito male durante la notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio: a quel punto la corsa d’urgenza verso l’ospedale di Rovigo per cercare di salvargli la vita. Nonostante le cure non c’è stato nulla da fare: per lui è stato fatale un arresto cardiaco.Merlaratti è morto a 44la moglie Rita, che perha gestito il chiosco del comune, e ilEmanuele. A Ceneselli c’è grande incredulità per la morte diMerlaratti, 44. Unè stato fatale e lo ha strappato alla vita: era conosciuto come una persona sempre disponibile, dolce e solare. Si è sentito male ed è subito stato portato ...