Disdette Dazn | smascherati tifosi Juve | sono soltanto 6000

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo l’inchiesta Prisma e la conseguente penalizzazione di -15 punti in classifica per lantus, non si erano fatte attendere le polemiche deibianconeri. I sostenitori della Vecchia Signora, infatti, avevano dichiarato guerra al sistema calcio minacciando un numero spropositato di. Stando a quanto raccontato negli ultimi giorni, si parlava di oltre 500.000 abbonamenti sospesi a causa della protesta portata avanti dai bianconeri. La realtà, però, come raccontata dal Fatto Quotidiano, è ben lontana da questo scenario.: le parole del Fatto Quotidiano “Fuori dalla bolla social, la realtà è un po’ diversa. Il Fatto ha scoperto quantedavvero leregistrate nelle ultime settimane: appena 6 mila, un ...

La distorsione delle notizie non fa difetto a qualche giornale o pseudo tale: quota 550 mila e' reale, ditra, SKY e compagnia bella. Perché allora un quotidiano sostiene che sarebbero solo 6 mila Semplice, perché chi ha disdetto si trova nella condizione di vedere sospeso l'abbonamento ...In un articolo a firma di Lorenzo Vendemiale, il Fatto Quotidiano parla delle 500milacome di una realtà inventata all'interno della "bolla social" dei tifosi della Juventus. In ...

Il Fatto Quotidiano rivela il flop della protesta social dei tifosi bianconeri: le disdette non colpiscono la Serie A ...Lo juventino da tastiera, agnelliano convinto, vive in una realtà parallela. Non solo se la prende con i giudici invece che con la dirigenza che ha trascinato la sua squadra nello scandalo, ma si è in ...