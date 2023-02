Disagi nelle case Aler alla Malpensata | “Strutture senza ascensore | anziani bloccati in casa”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Bergamo. M.I. vive da solo al secondo piano delledella, su via San Giovanni Bosco, una struttura che include 48 appartamenti. Ha 69 anni e da 9 è affetto da una malattia degenerativa che lo rende invalido al 100%, limitandolo nei movimenti. Vorrebbe poter uscire diin autonomia, ma non lo può fare, a causa delle barriere architettoniche. “La scala in cui vivo non ha un”, afferma, “ho fatto richieste chenon ha accettato perché ha già programmato gli investimenti per i prossimi tre anni”. Il suo grido d’aiuto inascoltato segue una serie di richieste nella stessa palazzina: “Qui si fanno le cose a metà. Io vivo al civico 58. Al 52 hanno fatto richiesta anni addietro ed è stata esaudita, così come al 56A, quando è arrivata una persona invalida ...