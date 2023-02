“Dicono che è sicuro” Amici 22 | le ultime su Lorella Cuccarini rattristano cast e pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non arrivano notizie straordinarie per ildi22. In particolare sarebbe ormai sempre più imminente l’addio di, che generebbe un vuoto davvero enorme nella scuola di Maria De Filippi. Se ne stava parlando già diverso tempo fa, ma ora stanno giungendo altre conferme in merito e la situazione sta diventando preoccupante per i seguaci della trasmissione di Canale 5. Ovviamente serviranno dichiarazioni ufficiali, ma ormai la strada intrapresa sembrerebbe essere quella. Ad22 ci si sta soffermando sul probabile addio die tra poco vi sveleremo chi sta fornendo news in tal senso e dove potremmo vederla in futuro. Intanto, nelle scorse ore c’è stata una lite nella scuola tra Maddalena e Paky. Maddalena ha infatti ...