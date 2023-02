“Destino già scritto” Buccini e il retroscena sulla riforma dell' autonomia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “C'è un non dettopartecipazione di Sergio Mattarella a Sanremo 2023?”. La domanda viene posta a Goffredoda Francesco Magnani nel corso'edizione'8 febbraio de L'Aria che Tira, il talk show di La7, che analizza gli scenaria politica: “Non lo so, non faccio di certo l'interprete, il presidentea Repubblica rappresenta l'unità nazionale, non c'è alcun dubbio. La seconda partea Costituzione non è inviolabile, la parte intangibile è quella dei principi e anzi è stata toccata sciaguratamente dalla sinistra per cercare di sterilizzare l'avanzataa Lega, aprendo un vulnusa Costituzione con ladel Titolo V, di ormai oltre venti anni fa. Da questo entra questa sciagurata ...