(Di mercoledì 8 febbraio 2023) : i Sindaci Giorgio Gori ed Emilio Delbono hanno, infatti, accolto la richiesta dell’Ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk di riconsiderare la presenza di. Una risposta che Gori e Delbono accolgono “in segno di rispetto nei confronti delle sofferenze patìte dal popolo ucraino, al quale ci sentiamo più che mai vicini”. Nel Teatro Donizetti e il Teatro Grande, così come nella Garnegie Hall di New York o nella Konzerthaus di Vienna, verranno quindi cancellate le date di, noto per essere particolarmente vicino a Putin, di averne approvato pubblicamente l’invasione della Crimea, di aver appoggiato le modifiche costituzionali per permettere allo stesso Putin di poter governare a vita la Russia. “Abbiamo valutato – han scritto i Sindaci all’ambasciatore ucraino – con attenzione quale decisione fosse giusto assumere, non certo perché ...

" Censurare gli artisti è un segnale molto negativo e molto sbagliato" dice Vittorio Sgarbi , sottosegretario alla cultura che si schiera al fianco del pianista russo. E contro la sua ..."Il Festival accoglie l'invito dei sindaci di sospendere i concerti del pianistaprevisti al teatro Grande e al teatro Donizetti". Poche stringate parole dall'ufficio stampa per mettere, per il momento, in stand by la presenza nelle due città Capitale italiana della ...

Denis Matsuev non suonerà al Festival Pianistico internazionale di Bergamo e Brescia BergamoNews.it

«Reiterato ed esplicito sostegno a Putin». Il Pianistico ferma l'esibizione di Matsuev L'Eco di Bergamo

Capitale della cultura, Brescia e Bergamo sospendono i concerti del pianista Matsuev, amico di Putin Corriere

Il caso della sospensione di Denis Matsuev dal Festival Pianistico, dall'inizio Giornale di Brescia

L'ambasciatore di Kiev scrive a Gori: «Via dal Festival Pianistico il russo Matsuev» L'Eco di Bergamo

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi critica la scelta di annullare la presenza di Denis Matsuev al Festival Pianistico Internazionale. «E' un segnale pessimo per la Capitale della Cultura ...Come si è arrivati alla sospensione dei concerti del pianista russo in programma per Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura ...