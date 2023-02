Deloitte presenta il Football Fan Experience | tante critiche agli stadi italiani

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Italia hato la prima edizione dellaFan, report che ha come obiettivo quello di monitorare il sentimenti, le aspettative e i comportamenti dei tifosi delle squadre in Italia. I risultati sono frutto di 2.120 interviste di residenti in Italia di età compresa tra i 10 e i 75 anni che si dichiarano tifosi di una squadra della Serie A. La principale evidenza di questa prima edizione dellaFanè la presenza di un potenziale inespresso all’interno del primo campionato di calcio italiano. Le società, possono ottenere significativi benefici economici tramite interventi che puntino a far evolvere le proprie infrastrutture, in coerenza con la più ampia concezione che oggi si sta sviluppando nei tifosi rispetto all’esperienza calcistica ...