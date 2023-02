Dedicato alle donne – il monologo di Chiara Ferragni

Leggi su ilblogdigio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Peccato che il meravigliosodisia stato macchiato dalla successiva ed inqualificabile performance di Blanco (di proposito non evidenzio il nome in grassetto). Preferisco non dedicare spazio a tanta pochezza. Concentriamoci sulle parole di una delle influencer più famose al mondo. Ad alcuni sembreranno banali… ma sono (a mio parere) sacrosante verità… “Ciao bimba, ho deciso Il Blog di Giò.