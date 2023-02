(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è da poco più di quattrol’AD Sport del, ma per Deè nell’ultimo biennio che è diventato decisivo. Il giornalista ha poi criticato l’operato dinel corso di Sportitalia Mercato. UNO BENE, L’ALTRO MALE – La questione Milan Skriniar fa discutere, visto che è strano che un dirigente esperto come Giuseppesi sia lasciato sfuggire il rinnovo. Paolo Deprova a ipotizzare: «In questo caso bisogna capire il rapporto fra lui e Steven, che cosa si sono detti. Sai qual è la cosa più bella su? Che è dueche sta tenendo inla baracca al, questo bisogna dirlo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Paolo Desi sofferma sulla sentenza nei confronti della Juve e nel suo editoriale per ... Perché la Juventus ha sentito l'esigenza di separarsi da un manager comesenza mai spiegarne ......Severi Olga 32) Tidei Romina Verdi Sinistra Candidato presidente Alessio D'Amato 1) Saraceno Simona 2)Claudio 3) Pascucci Alessio 4) Ammerata Emanuela 5) Rovigatti Pietro 6) Bernasconi...

De Paola: «Marotta da due anni tiene in piedi l’Inter. Che ha detto a Zhang» Inter-News.it

Serie C, le designazioni arbitrali assegnate per la 27^ giornata Sportitalia

Elezioni regionali del Lazio. In campo Sinistra - Verdi e Azione di ... Cara Garbatella

Elezioni regionali, i nomi dei candidati della lista Verdi e Sinistra RomaToday

reg CastelliNotizie.it

ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie.Tornando alla questione Skriniar, l’ex nerazzurro Wesley Sneijder, protagonista del Triplete 2010, lancia una frecciata alla dirigenza: “ Quando non c’è un buon management, è difficile controllare tut ...