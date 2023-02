De Laurentiis | «I diritti tv vanno ripensati | vanno venduti a più piattaforme non solo a due o tre»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio Deè stato intervistato dal quotidiano tedesco Bild. Nella lunga intervista, De, definito dalla Bild “il proprietario di club più brillante d’Europa“, detto la sua sull’industria del calcio proponendo delle innovazioni: «Il problema è che i responsabili delle decisioni nel calcio provengono dalla vecchia generazione e non pensano ai giovani. Non vogliono più stare due ore davanti alla televisione. Sei abituato alla velocità – sul tuo smartphone o tablet. Abbiamo bisogno di un nuovo ritmo nel gioco e nell’interazione. Sono favorevole all’abolizione dell’intervallo, ma a due minuti di pausa ogni dieci minuti per consentire agli allenatori di intervenire. Ci devono essere molti più cambi di giocatore possibili. Un cartellino giallo è una penalità di dieci minuti e un cartellino rosso è una penalità ...