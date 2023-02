Dante Alighieri | venduta la casa di campagna del primo incontro con Beatrice

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ladove la famiglia diera solita villeggiare e dove il Sommo Poeta avrebbe incontrato per la prima volta l’amata. Si tratta di un immobile immerso nel verde vicino Fiesole, poco distante da Firenze. La, 650 mq di superficie interna, venne confiscata dopo l’esilio didalla città toscana, e in seguito venne restituita al figlio Iacopo. Ora la società fiorentina Lionard Luxury Real Estate l’haa un acquirente che pare sia italiano. Top secret il prezzo. La conferma che lasia appartenuta asi trova anche in alcuni testi storici, come quello di Otello Tordi che scrive: “ Questo podere denominato Radola appartenne al Divino Poeta; fu a lui confiscato con ...

Alcuni esempi in giro per la Tuscia rendono bene l'idea: a Canino diversi alunni in meno alle prime classi; a Grotte Santo Stefano calo alla primaria; alladi Civita Castellana ...... Germano Maifreda (Professore Ordinario di Storia Economica - Università degli studi di Milano 'La Statale'); Teodosio Orlando (Docente di Storia e Filosofia - Liceo Classico Statale ''...

Fiesole, venduta la casa colonica di Dante Alighieri LA NAZIONE

Venduta la storica casa di Dante Alighieri sulle colline di Fiesole dove conobbe Beatrice (video) Secolo d'Italia

Venduta la storica casa colonica di Dante Alighieri sulle colline di Fiesole RaiNews

Dante, venduta la casa di campagna dove incontrò Beatrice per la prima volta TGCOM

Fiesole, venduta la casa di campagna di Dante. Trattativa e prezzo riservati Affaritaliani.it

Venduta la casa dove la famiglia di Dante Alighieri era solita villeggiare e dove il Sommo Poeta avrebbe incontrato per la prima volta l’amata Beatrice. Si tratta di un immobile immerso nel verde ...Parlare per ricordare. L’amministrazione comunale di Aulla ha intenzione di far sì che il Giorno della Memoria entri nel cuore di tutti, quindi parlarne soprattutto nelle scuole affinché i ragazzi abb ...