Daniele | Oriana durante una sfuriata svela quanto guadagna al GF Vip | “Ecco quanto prende questo…”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Lunedì notte subito dopo la puntata del GF VipMarzoli eDal Moro hanno litigato. La bella venezuelana si è chiusa in camera con Luca Onestini e ci ha regalato uno show memorabile, in cui ha iniziato a gridare e attaccare l’amico speciale in spagnolo. Tra un’offesa e l’altraha anche rivelatoguadagnerebbeal Grande Fratello Vip. “Ho fatto una nave spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella chemeno, quella chemeno di tutti sono io. Però quella che alza le montagna e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si8.000 Euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello str***o. Ma poi 8.000 Euro per cosa? Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i ...