“Dal terremoto de L’Aquila al dramma della pandemia” | Clusone | il pompiere Scandella va in pensione

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023). Dopo 33 anni di onorato servizio nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di, di cui negli ultimi cinque anni è stato il responsabile, nei giorni scorsi Luigi Scanè andato inma è già nuovamente al lavoro, questa volta per il ‘suo’ oratorio: “C’è sempre qualcosa da fare e le persone purtroppo sono poche – commenta nel cortile del San Giovanni Bosco, luogo a cui da anni dedica come volontario numerose ore del suo tempo libero – . L’oratorio si occupa di molte cose: l’organizzazione delle feste parrocchiali, manutenzione degli ambienti parrocchiali, vari servizi per i giovani…”. “Prestare servizio per così tanti anni nel mio paese è stato estremamente speciale. È un lavoro che bisogna provare per capire, possiede molte sfaccettature – afferma Scan, 60 anni compiuti il ...