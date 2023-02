Dal Piemonte il maxi ospedale da campo per i terremotati di Siria e Turchia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La Regioneha messo a disposizione del Dipartimento di Protezione civile nazionale l'daEmt2 che è in partenza per l'emergenza terremoto in. "Ancora una volta ...

...Meccanismo europeo di Protezione civile " dichiara l'assessore regionale alla Sanità del, ... L'intervento è coordinatoDipartimento di Protezione civile nazionale, con il quale stiamo ......Meccanismo europeo di Protezione civile " dichiara l'assessore regionale alla Sanità del, ... L'intervento è coordinatoDipartimento di Protezione civile nazionale, con il quale stiamo ...

L'ospedale da campo del Piemonte in partenza verso Turchia e Siria Regione Piemonte

Sisma: dal Piemonte parte ospedale da campo maxiemergenza Agenzia ANSA

Turchia, dalla Regione Piemonte un ospedale da campo per le popolazioni colpite dal terremoto Il Secolo XIX

Dal Piemonte parte un ospedale da campo Emt2 per portare assistenza in Turchia e Siria Agenzia Nova

“Racconti dal Piemonte 2023”: il bando del concorso La Sesia | Cronaca

"Ancora una volta il Piemonte è in prima linea per dare il proprio aiuto di ... L'intervento è coordinato dal Dipartimento di Protezione civile nazionale, con il quale stiamo seguendo passo per passo ...VCO - 08-02-2023 -- La Regione Piemonte ha messo a disposizione del Dipartimento di Protezione civile nazionale l’ospedale da campo Emt2 che è in partenza per l’emergenza terremoto in Turchia e Siria.