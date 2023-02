Da Torino a Salerno | 115 giorni dopo è tornato Vlahovic

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dusana segnare in Serie A115e la Juventus ha ritrovato la vittoria contro la Salernitana Dusana segnare in Serie A115e la Juventus ha ritrovato la vittoria contro la Salernitana. Il serbo,la brutta partita contro il Monza, all'Arechi ha realizzato una doppietta e fornito un assist per il gol di Kostic. Il primo su rigore e il secondo con un mancino preciso all'angolino su assist di Fagioli. Allegri ritrova la sua certezza davanti e la Juve aveva bisogno dei gol di Vlhaovic.