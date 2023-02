Da Tamerlano ad Abdusattorov. La lunga storia d'amore tra scacchi e Uzbekistan

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) AGI - Glistanno rimettendo l'sulle mappe del mondo. Il merito è di una nuova ondata di giovanissimi giocatori che hanno reso il Paese asiatico, sconfinato e scarsamente popolato, una delle nazioni più' temibili da affrontare, per chiunque. Nodirbek, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov. Se i nomi dicono poco, l'età non mente: sono tutti nati nel nuovo millennio e hanno tutti al collo la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Chennai, la scorsa estate. Certo, mancavano Russia e Cina ma la vittoria da 'underdog' è arrivata sparigliando carte e rovesciando pronostici. Del resto, i nomi uzbeki per noi italiani sono sempre capaci di evocare qualcosa., il famoso condottiero mongolo, è forse l'esempio più evidente. Samarcanda, luogo suggestivo, segue a ruota. ...