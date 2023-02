Da smentire Blanco arrestato a Sanremo ma la denuncia c’è

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dala notizia che vede. L’artista non è stato, dopo il triste episodio di ieri. C’è però unaa suo carico. Vediamo come stanno effettivamente le cose. Nella prima serata del Festival, martedì 7 febbraio 2023,sale sul palco due volte. La prima con Mahmood per Brividi, la seconda in solitaria per il nuovo singolo, L’Isola Delle Rose. In questo secondo momento, accusa problemi di audio. Smette di cantare e sfascia tutto, inclusa la scenografia con le rose che era stata preparata per lui. Amadeus ha provato a capire l’accaduto e a sedare gli animi del pubblico in teatro, che fischiava. Questo gesto gli ha fruttato una grandissima figuraccia in diretta Rai ma anche una ...