Cuneo Volley sempre sul pezzo con i fiori di Faxiflora

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)sulcon idi Faxiflora Con una florida capillarità sul territorio nazionale e internazionale è un partner perfetto per il Club. Prosegue la speciale collaborazione tra ile Faxiflora, l’azienda cuneese che in questi trent’anni ha ottenuto un successo e una capillarità sia su campo nazionale che internazionale. Lo spirito di squadra, la collaborazione e la condivisione sono valori che accomunano le due realtà, così come l’impegno quotidiano nel migliorarsi e raggiungere nuovi obiettivi. Un partner perfetto per il Club cuneese che ha ampio raggio con le proprie attività e conoscenze. Per S.Valentino i giocatori Simone Parodi, Lorenzo Codarin e Luca Chiapello hanno usufruito del servizio Faxiflora con la scontistica dedicata ...