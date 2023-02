(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sono più di 8.700 ledel devastanteche ha colpito il confine tra, e sembra che stiano salendo fino a sfiorare le 9.000. Solo inil numero dei morti è arrivato a 6.957, a quanto riporta Bbc. Più difficile averestime esatte per le persone che sono rimaste uccise in, i media di stato e i gruppi di soccorso parlano di più di 2.500. Nella zona sotto controllo del regime di Bashar el-Assad, il ministro della Salute ha dichiarato 1.250 morti; mentre i Caschi bianchi (White helmet) che operano nelle zone in cui vivono i ribelli parlano di più di 1.280ni uccisi. Un enorme ostacolo per i soccorsi, nonché per dare rifugio a chi ha perso una casa, sono le condizioni meteo. ...

...ex Inpdap Mentre si svolgevano i lavori che hanno portato alla definizione della Legge di... Percentuale che poilentamente nel corso degli anni, ma comunque con valori più alti rispetto ...- - > Il piccolo Yigit Cakmak, 8 anni, è stato estratto vivo dalle macerie ad Hatay dopo quasi 52 ore. Appare in buone condizioni - Ansa .di ora in ora il tragicodi vite umane del terremoto che lunedì, prima dell'alba, ha colpito la zona di confine fra Turchia e Siria . Stamani i dati ufficiali parlano di 9.500 morti ...

Il sisma in Turchia e Siria: cresce il bilancio delle vittime Vatican News - Italiano

Cresce il bilancio delle vittime del terremoto tra Turchia e Siria. Kyiv manda aiuti Il Foglio

Terremoto: i soccorritori ostacolati dal freddo, cresce ancora il ... Italia Informa

Ars, votato il bilancio interno: ai parlamentari siciliani 890 euro lordi al mese in più MessinaToday

Ars, più soldi ai deputati nel 2023: aumenti di 890 euro al mese Quotidiano di Sicilia

Si scava ancora per recuperare le vittime mentre pioggia e neve complicano le attività di soccorso. Alla solidarietà internazionale si aggiunge una squadra di soccorritori dall'Ucraina ...Il piccolo Yigit Cakmak, 8 anni, è stato estratto vivo dalle macerie ad Hatay dopo quasi 52 ore. Appare in buone condizioni - Ansa Cresce di ora in ora il tragico bilancio di vite umane del terremoto ...