Cremonese | Okereke out contro il Napoli

Lavoro mattutino al Centro Sportivo 'Giovanni Arvedi' per la Cremonese, che prosegue nella preparazione in vista della gara con il Napoli (domenica 12 febbraio). Ma si registrano cattive notizie per i lombardi. Okereke ha lavorato invece in differenziato, avendo rimediato una microlesione all'adduttore.

Secondo quanto riportato da Sky, non ci sono buone notizie per Davide Ballardini. Il tecnico della Cremonese sarà costretto a rinunciare a Okereke, dopo la microlesione all'adduttore. Oltre al suo ...Allenamento Napoli: il comunicato ufficiale. Di seguito il report ufficiale rilasciato dalla società:. “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match c ...