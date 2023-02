Crema antimicotica pelle | cos' è e a cosa serve

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Chiamata anche antifungina, contrasta le infezioni cutanee chiamate micosi. È un farmaco: non si sceglie in autonomia e la raccomanda il dermatologo. Il detergente da abbinare alla cura con questo preparato non necessita prescrizione, ma deve avere determinate caratteristiche