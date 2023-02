Covid oggi Sardegna | 162 contagi e zero morti | bollettino 8 febbraio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono 162 i nuovidainsecondo ildi, 8. Non si registrano nuovi decessi. 143 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1297 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 (- 1). I pazienti ricoverati in area medica sono 156 (- 3). Sono 3368 i casi di isolamento domiciliare (-47). L'articolo proviene da Italia Sera.

