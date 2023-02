Abbonati per leggere anche Leggi anche, Cucchi visita l'anarchico in carcere: "Peggiora di ora in ora, non vuole più vedere politici". Dopo Delmastro e Ostellari, scorta anche per Donzelli ...... "Non venite più", e il Pd querela Delmastro e Donzelli 'deve restare al carcere duro, ecco perché', ildel procuratore di Torino "è un pericoloso terrorista, definirlo '...

Cospito, il parere dell'Antimafia: l'anarchico è "indubbiamente pericoloso" ma c'è un'alternativa al 41 bis la Repubblica

Cospito, «Sul 41 bis necessaria una valutazione ponderata». Il parere dell'Antimafia sul detenuto a Opera Corriere Roma

“Cospito deve restare al carcere duro, ecco perché”, il parere del procuratore di Torino Il Riformista

Cospito resti al 41 bis: il parere del procuratore Saluzzo. Nordio: Donzelli non ha violato segreti Il Sole 24 ORE

Caso Cospito, da pg Torino parere contrario a revoca del 41 bis Sky Tg24

La relazione del procuratore Melillo raccomanda al governo di rivalutare il caso dell'anarchico detenuto in regime di carcere duro. Il ministero della Giustizia può ancora intervenire prima che si esp ...di Maurizio TroccoliLa visita in Umbria, del sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Delmastro tiene accesi i riflettori sul caso Cospito. Sono di martedì mattina le sue dichiarazioni: «No ...