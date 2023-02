Cosa è successo a Blanco | che ha sfuriato sul palco di Sanremo per chi stava già dormendo

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La prima serata del Festival di2023 si è conclusa tra momenti emozionanti, ospiti speciali ed esibizioni da brividi. A segnare la diretta è stata sicuramente anche la “sfuriata” di, a mezzanotte, quando si è ripresentato sulda solo, dopo il duetto con Mahmood sulle note di Brividi, per esibirsi ne L’isola delle rose, il suo nuovo singolo. La performance ha scatenato un polverone di polemiche, ma le cose non sempre sono come sembrano. Ecco. Vi raccomandiamo...2023: dagli hater alla maternità, Chiara Ferragni leggerà una lettera a se stessa Secondo Adnkronos, il monologo della co-conduttrice riguarderebbe la sua esperienza (tra gioie e dolori) come influencer, ...