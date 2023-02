Corriere dello Sport – Gli obiettivi di Zaniolo in Turchia

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 2023-02-08 09:36:17 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: ROMA – Adesso tocca a lui. Niente più alibi, niente più crisi o malesseri psicologici. Adesso tocca a Nicolò dimostrare di poter essere un calciatore di livello mondiale, come lo hanno già etichettato in. Il suo passaggio al Galatasaray deve aiutarlo a scrollarsi di dosso gli ultimi difficili mesi con la Roma, dimostrando di poter essere quel giocatore che tutti si aspettavano prima e dopo il doppio infortunio. Ha scelto il Galatasaray in extremis, ma è stata una decisione anche ponderata dopo aver sentito i suoi nuovi compagni di squadra. Da Icardi a Mertensgiocherà in una formazione ricca di calciatori che hanno militato in Serie A e che hanno fatto la differenza. Ma non solo, anche un suo ex compagno di squadra alla Roma con ...