(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nell’ultima giornata di campionato, ilha trovato il successoloin trasferta per 0-3, grazie alla rete di Kvaratskhelia e alla doppietta di Victor Osimhen. In questo modo gli azzurri di Luciano Spalletti si sono portati a +13 dall’Inter secondo in classifica, continuando la scalata verso il sogno scudetto. FOTO: Getty Images,Nel corso del match tratenutosi nella scorsa giornata allo Stadio Alberto Picco, la tifoseria di casa si è resa protagonista di un episodio piuttosto spiacevole. Dagli spalti dei settori casalinghi, infatti, sono partitidi matrice razzista nei confronti della squadra azzurra e della propria tifoseria. L’ennesimo episodio da ammonire ...

Spezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonatobeceri enei confronti dei tifosi della squadra avversaria." Comments commentsEcco la motivazione della pena: ' Ammenda di 10.000,00 euro alla Società Spezia per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonatobeceri enei confronti dei tifosi della ...

Spalletti: «Bisogna smetterla con i cori offensivi, lo stadio deve ... IlNapolista

I cori contro Napoli hanno scatenato una reazione politica senza ... napolipiu.com

Cori contro il Napoli e Maradona: ai tifosi dello Spezia "solo" una multa Corriere dello Sport

Il Giudice sportivo squalifica Caldara e Ampadu. Multa da 10000 euro per “cori beceri e offensivi” CittaDellaSpezia

Cori offensivi contro il Napoli a La Spezia: arriva la decisione del Giudice Sportivo Spazio Napoli

ForzAzzurri.net - Ufficiale, solo una multa allo Spezia per i cori anti Napoli C'era molta attesa per le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto successo domenica ...Lo Spezia è stato multato di 10.000 euro per i cori della Curva Ferrovia nei confronti del Napoli: "Ammenda di 10.000,00 euro alla Società Spezia per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, in ...