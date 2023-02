Controlla bene l’ISEE | questa disattenzione costa mesi di bonus “allarme”

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Attenzione massima al banale errore ISEE chedi. Ecco cosa fare e cosa evitare per conservare i sussidi.è un documento importantissimo perché serve per avere proprio i varisociali ma anche l’assegno unico universale.è complesso da redigere ma serve anche per ilbolletta e per tanti tipi di aiuti che il governo ma anche le amministrazioni locali mettono in campo. Attenzione errore ISEE / I Love TradingMa sulbisogna essere molto attenti perché anche i piccoli errori apparentemente banali possonore molto cari alla famiglia e far perderee sussidi. Bisogna tenere presente che quando si redigec’è un doppio rischio. Attenzione agli ...