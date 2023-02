Conte mette alla prova il Pd

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nel pieno dei suoi impegni in campagna elettorale, Giuseppeha avuto modo anche di affrontare tematiche nazionali, in un periodo convulso della politica italiana. A cominciare dpotenziale alleanza col Pd. Un’eventualità non così scontata visto come stanno andando le cose in vista delle prossime elezioni regionali: da una parte il “modello Lombardia” con M5S e Pd uniti nella stessa coalizione; dall’altra la “scissione” del Lazio con due candidati distinti (da una parte Alessio D’Amato e dall’altra Donatella Bianchi). Intese tra Pd e M5S tutte in salita con Bonaccini segretario. Il leader 5Sin tour in Lombardia: “Dai dem ogni volta risposte diverse” Un esito per certi versi chiasmico se si considera che proprio nel Lazio nella giunta uscende Cinque stelle e democratici governano assieme. Ed è proprio per questo che il ...