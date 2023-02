Constantine 2 | confermato il sequel con Keanu Reeves

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)2 è stato. Ildel film conè ancora previsto nonostante la guida dei DC Studios sia stata affidata a James Gunn e Peter Safran. La buona notizia, quindi, è che quanto annunciato qualche anno fa non è stato cancellato, quanto meno nel momento in cui scriviamo. Come riportato da Bloody Disgusting, un portavoce della Warner Bros. haa EW che2 non è stato abbandonato e ha smentito le voci contrarie. Non si sa ancora se2 farà parte dell’Universo DC principale o se esisterà nello spazio Elseworlds, ma per ora è bello sapere che è ancora in lavorazione. Francis Lawrence tornerà a dirigere la nuova avventura del celebre esorcista. Il portavoce di Warner Bros. ha dichiarato: ...