Consonni | Fidanza | Moro e Balsamo | BergamoBici cerca gloria agli Europei

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ciclismo su pista. Da mercoledì 8 febbraio a Grenchen (Svizzera) la rassegna continentale che vede gli azzurri fra i protagonisti più attesi. Le star sono Filippo Ganna ed Elia Viviani, ma puntano in alto anche i tre bergamaschi doc e l’ex campionessa del mondo su strada, che vive da tempo a Sarnico.

Al maschile, il quartetto campione olimpico composto da Ganna,, Lamon e Milan ha chiuso le ... Sarà Italia - Francia anche al femminile : le azzurre, Balsamo, Guazzini e Paternoster ...... Stefano Moro e Matteo Bianchi Corsa a punti uomini: SimonteInseguimento a squadre donne: Balsamo, Paternoster,, Guazzini Inseguimento a squadre uomini: Ganna,, Lamon, ...

Europei di ciclismo su pista: Simone Consonni, Elisa Balsamo e Martina Fidanza guidano la caccia all’oro BergamoNews.it

Europei su pista, l’Italia di Ganna stampa il miglior tempo La Gazzetta dello Sport

Tocca subito a Elia Viviani, Martina Fidanza e i quartetti: programma ... Eurosport IT

Europei su pista 2023, l'Italia schiera un Dream Team Cicloweb.it

Women Costa De Almería: sarà Consonni contro Norsgaard BICITV

Ciclismo su pista. Da mercoledì 8 febbraio a Grenchen (Svizzera) la rassegna continentale che vede gli azzurri fra i protagonisti più attesi. Le star sono Filippo Ganna ed Elia Viviani, ma puntano in ...Il ciclista veneto, campione europeo e del mondo in carica, ha chiuso al quinto posto nella gara vinta dal tedesco Teutenberg. Stesso risultato per Martina Fidanza nello scratch. Grande attesa giovedì ...